Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на выходных

В предстоящие выходные в московском регионе ожидается летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, который приводит ТАСС, воздух может прогреться до 26-28 градусов.

В частности, днем в субботу, 6 июня, прогнозируется 24-26 градусов, а светлое время суток в воскресенье, 7 июня, ожидается до 28-29 градусов. При этом, несмотря на небольшую облачность, осадки маловероятны.

Согласно предварительным расчетам синоптиков, к середине следующей недели в дневное время в столичном регионе ожидается до 30 градусов. Местами не исключены небольшие осадки.

Москва, Анастасия Смирнова

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