В Москву пришла жара с кратковременными дождями

В московском регионе установилась жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневное время воздух будет прогреваться до 30 градусов и больше, но при этом не исключены кратковременные дожди.

Так, во вторник, 9 июня, днем местами возможны кратковременные осадки при температуре до 31°. Такая же погода с вероятностью грозы ожидается в среду и четверг, 10 и 11 июня.

В День России, 12 июня, также ожидается местами кратковременный дождь. Днем воздух может прогреться до 33°.

Москва, Анастасия Смирнова

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