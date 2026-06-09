Регионы смогут сами вводить запреты на вейпы

Госдума разрешила регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов.

Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях. В документе о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, в числе прочего, предоставляются полномочия регионам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года самостоятельно вводить на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Москва, Елена Васильева

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