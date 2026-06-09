российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Регионы смогут сами вводить запреты на вейпы

Госдума разрешила регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов.

Соответствующий закон принят во втором и третьем чтениях. В документе о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, в числе прочего, предоставляются полномочия регионам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года самостоятельно вводить на своей территории запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Москва, Челябинск, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Россия,