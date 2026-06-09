Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве во второй половине дня ожидается гроза и усиление ветра до 14 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 20 часов 09 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 14 м/с», – уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали жителям Москвы быть осторожными в период ненастья.

Москва, Анастасия Смирнова

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