Лариса Долина обратилась с иском в суд для возмещения 176 млн рублей при продаже квартиры мошенникам

В Лефортовский районный суд Москвы поступил иск известной певицы Ларисы Долиной к Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основа о возмещении вреда, причиненного преступлением при продаже квартиры. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Из искового заявления следует, что приговором Балашихинского городского суда Московской области от 28 ноября 2025 года за потерпевшей Долиной Л.А. признано право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда в размере 176 141 000 рублей», – говорится в официальном канале судебной пресс-службы в «Максе».

Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября приговорил на сроки от 4 до 7 лет лишения свободы четырех фигурантов за аферу с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники совершили хищение более 175 млн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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