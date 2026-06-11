В Москве 12 июня ожидается рекордная жара

В День России, 12 июня, в московском регионе ожидается рекордно жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в середине дня температура воздуха прогреется до 31-33°, что выше абсолютного максимума 1998 года, когда температура поднялась до 30,8°.

Синоптики отметили, что в последующие дни характер погоды в Москве и Московской области изменится – температура будет понижаться до нормы, пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

В субботу, 13 июня, местами ожидается небольшой дождь, гроза. Днем в Москве температура составит 28...30°, по области 26...31° с порывистым ветром при грозе до 15 м/с.

В воскресенье, 14 июня, также вероятны кратковременные дожди и грозы. В светлое время суток в регионе прогнозируется до 26°. При грозе возможен порывистый ветер до 17 м/с.

В начале новой недели также ожидаются небольшие осадки с постепенным понижением температеры воздуха. Согласно предвариельному прогнозу, во вторник, 16 июня, дневная температура воздуха не поднимется выше 23°.

Москва, Анастасия Смирнова

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