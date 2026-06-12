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В Москве и Подмосковье объявлено грозовое предупреждение

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщили региональные главки МЧС России, в мегаполисе и области ожидается гроза с порывистым ветром.

«В ближайший час с сохранением до 21 часа 12 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», – предупредили в ведомстве.

В МЧС призвали жителей столичного региона сохранять бдительность и быть внимательными во время ненастья.

Москва, Анастасия Смирнова

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