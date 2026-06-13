Штормовое предупреждение: МЧС предупредило о грозе и граде в Москве и Подмосковье

Сегодня в Москве ожидается ливень, гроза и град с усилением ветра до 17 метров в секунду. Об этом предупреждает столичный главк МЧС России.

По данным ведомства, ненастье возможно в течение дня вплоть до 21:00 мск.

«В Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.

Аналогичное штормовое предупреждение распространено по каналам МЧС в Московской области.

Москва, Анастасия Смирнова

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