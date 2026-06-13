Аэропорты Внуково и Домодедово ограниченно принимают и отправляют рейсы

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушные гавани выпускают и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, уточнили в ведомстве.
Москва, Анастасия Смирнова
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