российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Аэропорты Внуково и Домодедово ограниченно принимают и отправляют рейсы

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушные гавани выпускают и принимают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, уточнили в ведомстве.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Туризм,