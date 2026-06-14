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Рекордное количество осадков выпало на востоке Москвы

На востоке Москвы выпало рекордное количество осадков. Как сообщает столичный Комплекс городского хозяйства, на 22:00 субботы в отдельных районах за несколько часов выпало 122,9 мм влаги, что составляет почти 160% от месячной нормы июня, которая составляет 77 мм.

В ведомстве уточнили, что наиболее интенсивные осадки зафиксированы также на северо-западе столицы – почти 78% от месячной нормы, на западе Москвы – 75% от месячной нормы и на юго-востоке – 67% от месячной нормы.

Москва, Анастасия Смирнова

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