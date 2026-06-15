Дождливо и прохладно: погоду в московском регионе до конца недели будет определять циклон

На текущей неделе в московском регионе сохранится прохладная и дождливая погода из-за циклона. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем в понедельник и в ночь на вторник дожди местами будут сильными, а в дальнейшем интенсивность осадков будет преимущественно небольшой ночью и умеренной днем.

Как отмечают синоптики, значения средней суточной температуры в начале и середине недели будут отставать от климатической нормы на 2-2,5 градуса. В конце семидневки по мере ослабления влияния циклона дневной прогрев воздуха увеличится, и температура будет соответствовать норме.

Так, до четверга, 17 июня, в дневное время воздух будет прогреваться максимум до 19°, при грозах возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду. В пятницу, 19 июня, также вероятен местами кратковременный дождь, но в светлое время суток воздух может прогреться уже до 25°.

В субботу, 20 июня, прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 9...14°, днем 21...26° при слабом ветре.

Москва, Анастасия Смирнова

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