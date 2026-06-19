Средняя пенсия в России составила 25,3 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года составил 25,3 тысячи рублей. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СФР, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей.

Согласно данным СФР, 1 мая 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 453 рублей.

Самая высокая пенсия граждан пришлась на Чукотку – 42 264 рубля.

Москва, Елена Васильева

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