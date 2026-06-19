Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 точек отдыха в Анапе

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы и еще 10 проходят экспертизу. Об этом говорится в сообщении правительства РФ в «Максе».

«Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу», – сообщает российский кабинет министров.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

«С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта», – уточняется в сообщении правительства РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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