МИД России отменил рекомендации россиянам не ездить в страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел России отменило рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива в связи с договоренностями между США и Ираном. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«В связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)», – уточняется в заявлении МИД России.

Как пояснило ведомство, «в случае появления за рубежом новых угроз в сфере безопасности россияне будут проявлять бдительность и осторожность и напоминает о необходимости внимательно следить за соответствующими сообщениями ведомства, российских дипломатических и консульских представительств».

Москва, Анастасия Смирнова

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