Книги Ленина и Маяковского попали в список для маркировки

Российский книжный союз (РКС) пополнил список книг, подлежащих специальной маркировке в связи с упоминанием наркотических средств. Как сообщает ТАСС, в перечень включены более 100 произведений, включая книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского.

Кроме того, маркировке подлежат романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Непобедимое солнце».

Список пополняется еженедельно.

Москва, Анастасия Смирнова

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