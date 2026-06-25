Россиянам увеличили срок ожидания визы в Италию

Визовый центр Италии уведомил об увеличении времени обработки документов на визу для россиян. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), срок оформления теперь составляет не 40 дней, а более 60-ти.

В визовом центре объяснили увеличение сроков обработки документов «с высоким числом заявок». В официальной рекомендации уточняется, что подавать заявление на визу необходимо не позднее чем за три месяца до планируемой поездки.

В АТОР обратили внимание, что в Москве запись на подачу документов в настояще время открыта на середину июля. «Хорошая новость для заявителей: процент одобрения у Италии уверенно держится на уровне выше 90%», – уточнили в турассоциации.

В 2025 году Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европейского союза.

Москва, Анастасия Смирнова

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