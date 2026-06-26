Погода в Москве: в выходные ожидается потепление

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу еще местами пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье будет преимущественно без осадков.

«В начале следующей недели показания термометров еще увеличатся и превысят норму на 2-3°», – уточнили синоптики.

Так, в субботу, 27 июня, ночью преимущественно без осадков, по области местами возможен туман при температуре в Москве до 10°, в Подмосковье – до 11°. Днем местами вероятен кратковременный дождь. При этом воздух в столице прогреется до 21...23°, по области – до 18...23°.

В воскресенье, 28 июня, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 11...13°, по области 9...14°. Днем в столице потеплеет до 23...25°, в Подмосковье – до 20...25°.

Согласно предварительному прогнозу, в понедельник и вторник, 29 и 30 июня, дневная температура воздуха будет близка к 30°.

Москва, Анастасия Смирнова

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