ФАС пригрозила Apple штрафом до 4 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение американской компании Apple о необходимости дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Как сообщила пресс-служба ведомства, в случае невыполнения условий Apple грозит штраф, согласно предварительной оценке, до 4 млрд рублей.

Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а также не предустановлено российское программное обеспечение, в частности, речь идет о национальном мессенджере, а также об отечественном магазине приложений.

Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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