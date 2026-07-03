Москвичей предупредили о сильном дожде с грозами

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает столичный главк МЧС России, вечером 3 июля местами ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 3 июля до 10.00 4 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Усиление ветра при грозе до 17 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Аналогичное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС России. В Московской области, кроме ливней и грозы, возможен град.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные характер погоды в столичном регионе существенно изменится: пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. Значения средней суточной температуры при северо-западных ветрах понизятся до нормы. При этом ночи будут относительно теплыми, бОльшее понижение коснется дневных показаний термометров. Воскресенье, когда ожидается до 21 градуса, станет самым прохладным днем этого периода.

Как отмечают синоптики, в начале новой рабочей недели также вероятны дожди. Ночи станут немного более прохладными, но дневная температура немного повысится – до 24-26 градусов.

Москва, Анастасия Смирнова

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