Синоптики обещают Москве возвращение летнего тепла к концу недели

В московском регионе потепление ожидается к концу текущей рабочей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные температура воздуха будет превышать норму на пару градусов, но при этом вероятны кратковременные дожди.

Заметное потепление ожидается к четвергу, 9 июля, когда в дневное время воздух на востоке Московской области до 27°. В столице в этот день прогнозируется до 22°, в целом в Подмосковье – до 24°. Местами ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В пятницу, 10 июля, местами ожидается небольшой дождь. Ночью 10...15°, днем 22...27°.

В субботу, 11 июля, также вероятен кратковременный дождь. Ночью воздух остынет до 12...17°, а днем прогреется 23...28°.

Москва, Анастасия Смирнова

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