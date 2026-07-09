Пашинян сообщил, что договорился в Екатеринбурге с Минустиным по армянскому импорту

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в Екатеринбурге в ходе визита на ИННОПОРМ, договорился с российским коллегой Михаилом Мишустиным об импорте армянских товаров.

По словам Пашиняна, переговоры прошли в открытой и дружественной атмосфере. При этом он не стал раскрывать подробности соглашений.

«Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами всё увидели», – заявил армянский премьер на брифинге.

Напомним, что в связи с введенными ограничениями, в Россию с июня перестали поставлять овощи, фрукты, ягоды, рыбную продукцию из Армении. Под запрет также попал алкоголь и минеральная вода, цветы.

Москва, Елена Васильева

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