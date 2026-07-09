Ливни, грозы и град со шквалистым ветром: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в пятницу, 10 июля. Об этом сообщила региональная служба РСЧС.

«В период с 03 до 21 часа 10 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12 до 21 часа в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с», – уточняется в канале ведомства в «Максе».

Аналогичное предупреждение опубликовала подмосковная служба РСЧС. Согласно данным ведомства, ненастье обрушится на Московскую область из-за активного циклона, смещающегося с юга.

В РСЧС настоятельно рекомендуют жителям столичного региона быть осторожными и не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а в случае необходимости советуют обращаться по единому телефону экстренных служб 112.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube