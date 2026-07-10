Дожди в Московском регионе будут лить три дня: ожидается до 80 мм осадков

Предстоящие выходные в московском регионе ожидаются дождливыми – с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, за три дня с 10 до 12 июля возможно выпадение почти месячной нормы осадков – до 80 мм при обычном объеме 84 мм.

Синоптики обратили внимание, что самые сильные дожди прогнозируются в ночь на 12 июля, когда за сутки возможно выпадение до 15-30 мм влаги, в Подмосковье – местами до 50 мм. В пятницу, 10 июля, ожидается за сутки 10-20 мм осадков, в субботу, 11 июля, – до 15-20 мм, а местами до 35 мм.

«Суммарное количество осадков за период 10-12 июля может составить 45-60 мм, местами до 80 мм (50-90% нормы, норма осадков в июле по метеостанции ВДНХ – 84 мм)», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Согласно предварительному прогнозу, 13-17 июля ожидается погода с кратковременными дождями от небольших до умеренных. Преобладающая температура днем 18…23°.

Москва, Анастасия Смирнова

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