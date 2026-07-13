В Москве сохранится неустойчивая дождливая погода

На предстоящей неделе погода в Московском регионе останется неустойчивой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в начале и середине недели пройдут кратковременные дожди, а повышение температуры воздуха в первой половине недели сменится ее понижением, после чего снова потеплеет.

Во вторник 14 июля, ночью местами возможен кратковременный дождь. В Москве 16...18°, по области 13...18°. Днем также вероятен кратковременный дождь, местами гроза. При этом воздух прогреется в столице до 26°, в Подмосковье – до 27°. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В среду, 15 июля, местами по области также прогнозируется небольшой дождь. Ночью – до 17°, днем – 28°. В четверг, 16 июля, вновь возможны осадки. Ночью до 17°, днем – до 24° с порывистым ветром до 15-17 м/с.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в конце недели осадки не ожидается. В дневное время воздух будет прогреваться до 25-27°.

Москва, Анастасия Смирнова

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