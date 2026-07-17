Москвичам обещают теплые и солнечные выходные

В московском регионе в предстоящие выходные дни ожидается теплая и солнечная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ночи еще будут бодрящими, но в светлое время суток будет отмечаться хороший прогрев воздуха.

Так, в субботу, 18 июля, ночью в Москве 9...11°, по области 6...11°. Днем в столице воздух может прогреться до 27° при слабом ветре.

В воскресенье, 19 июля, также ожидается малооблачная погода. Ночью до 12°, днем – до 29°. Ветер прогнозируется южный 3-8 метров в секунду.

Как полагают синоптики, в начале следующей недели будет примерно такая же погода, но с более теплыми ночами.

Москва, Анастасия Смирнова

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