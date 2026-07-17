В России создана единая система подготовки специалистов по БПЛА

В Министерстве обороны РФ создана единая система подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), за первое полугодие текущего года подготовлены более 8 тысяч специалистов. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.

По его словам, которые приводит Минобороны РФ, в учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике.

«Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого сложения на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях», – пояснил Криворучко.

Москва, Анастасия Смирнова

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