В России создана единая система подготовки специалистов по БПЛА

В Министерстве обороны РФ создана единая система подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), за первое полугодие текущего года подготовлены более 8 тысяч специалистов. Об этом сообщил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.
По его словам, которые приводит Минобороны РФ, в учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике.
«Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого сложения на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных и тактических направлениях», – пояснил Криворучко.
Москва, Анастасия Смирнова
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