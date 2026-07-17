Москва и Баку обсуждают возобновление авиасообщения

Авиасообщение между Азербайджаном и российскими городами, которое было прервано по решению Баку после катастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года, может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения после известного случая в декабре 2024 года с нашими гражданским самолетом», – сказал он (цитата по РИА «Новости») на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что после крушения самолета компании AZAL в декабре позапрошлого года Баку приостановил полеты в 10 городов РФ. В их числе Грозный, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самара, Саратова, Уфа и Волгоград.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube