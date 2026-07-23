Москве обещают дождливый период

В предстоящие несколько дней в московском регионе ожидаются кратковременные дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, южные воздушные потоки обеспечат близкий к норме температурный фон.

Как ожидается, осадки начнутся в четверг, 23 июля, и будут практически ежедневно как минимум, до начала следующей недели, в том числе в водные дни. При этом дневная температура воздуха сохранится в пределах 23…26°.

Во вторник, 28 июля, возможно повышение температуры до 28°.

Москва, Анастасия Смирнова

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