Жара и дожди: москвичам обещают влажное начало августа

В московском регионе в ближайшие дни ожидается жаркая и влажная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, будет летняя жара до +30 градусов и выше, а также кратковременные дожди.

В частности, во вторник, 4 августа, ночью около 14°, днем до 27°, переменная облачность и без осадков. В среду, 5 августа, ночью около 16°, днем снова сильная жара до 30°, переменная облачность и без осадков.

В четверг, 6 августа, ночью около 17°, днем до 32°. При этом местами возможен кратковременный дождь.

В пятницу, 7 августа, ночью около +18°, днем до 32°. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В субботу, 8 августа, ночью около +16°, днем – до 28°. Облачно с прояснениями и кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube