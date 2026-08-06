российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Аэропорт «Шереметьево» перестал быть стратегическим

Глава российского государства Владимир Путин исключил аэропорт «Шереметьево» из перечня стратегических предприятий. Такой указ президента опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»... изменение, исключив из раздела вторую позицию: 227 Международный аэропорт Шереметьево…» – говорится в документе, который приводит «Прайм».

Из документа также следует, что государство должно получить специальное право на участие в управлении аэропорта «Шереметьево».

«Правительству Российской Федерации: принять решение об использовании в отношении акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» специального права на участие Российской Федерации в управлении этим акционерным обществом («золотой акции») в соответствии со статьей 38 федерального закона от 21 декабря 2001 г. Nº 178-Ф3 «О приватизации государственного и муниципального имущества», – говорится в указе.

Москва, Анастасия Смирнова