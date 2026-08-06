Аэропорт «Шереметьево» перестал быть стратегическим

Глава российского государства Владимир Путин исключил аэропорт «Шереметьево» из перечня стратегических предприятий. Такой указ президента опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»... изменение, исключив из раздела вторую позицию: 227 Международный аэропорт Шереметьево…» – говорится в документе, который приводит «Прайм».

Из документа также следует, что государство должно получить специальное право на участие в управлении аэропорта «Шереметьево».

«Правительству Российской Федерации: принять решение об использовании в отношении акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево» специального права на участие Российской Федерации в управлении этим акционерным обществом («золотой акции») в соответствии со статьей 38 федерального закона от 21 декабря 2001 г. Nº 178-Ф3 «О приватизации государственного и муниципального имущества», – говорится в указе.

Москва, Анастасия Смирнова