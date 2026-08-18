Лантратова: Украина не всегда хочет забирать своих пленных

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о деталях непростых переговоров с Украиной по поводу обмена пленными.

«Сложные переговоры, честно скажу, ведутся, потому что украинская сторона не всегда берет всех тех, кого мы им предлагаем», – сказала Лантратова в эфире Первого канала.

Омбудсмен отметила, что Москва передает Киеву согласованные списки, однако украинская сторона в некоторых случаях отказывается забирать этих людей и пытается диктовать условия.

«Раненых – давайте менять раненых на раненых, осужденных, кого хочет Украина – им же в первую очередь важна определенная категория людей, которые совершили наибольшее количество преступлений. Постоянно эти условия усложняют проведение переговоров, но мы все-таки ждем и настаиваем, потому что для нас очень важно вернуть домой наших ребят», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

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