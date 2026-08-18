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На Земле началась неожиданная магнитная буря

На Земле началась неожиданная магнитная буря.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, событие началось между 7 и 8 часами утра по московскому времени. На момент написания сообщения, примерно в 9 часов по Москве, буря имела мплитуду G1, то есть была слабой, поясняют в ИКИ.

Отмечается, что усложнение геомагнитной обстановки накануне ожидалось, но, как рассчитывали ученые, изменения космической погоды не должны были превысить уровень слабых возмущений. До последнего момента параметры солнечного ветра в окрестностях планеты сохранялись на низких значениях. Как они смогли «раскачать» поле Земли до состояния бури до конца пока непонятно, отметили в ИКИ.

Москва, Елена Васильева

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