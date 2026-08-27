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Умер Ратко Младич

Ратко Младич умер. Сын бывшего командующего боснийских сербов генерала Дарко подтвердил РИА «Новости» данный факт.

Как пояснил сын генерала, Младич-старший находился в состоянии «между жизнью и смертью» в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт, позже еще один. В августе сын сообщил РИА «Новости», что семья и защита опасаются, что он перенес третий за последнее время инсульт.

Москва, Елена Васильева

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