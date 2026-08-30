Всю ночь 30 августа 2026 года Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО «Умные боеприпасы», производящей беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним.

Кроме того, в соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины – в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

Москва, Елена Васильева

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