Лавров: военная активность НАТО в Арктике может привести к катастрофическим последствиям

Военная активность НАТО в Арктике у границ с Россией может привести к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в статье главы российского МИДа Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности», опубликованной на информационном портале arctic.ru.

Сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества отвечает интересам всего международного сообщества, и Россия, безусловно, заинтересована в этом, но «есть и те, кто данную точку зрения не разделяет». «Иначе как объяснить тот факт, что страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности», – отметил Лавров (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, в феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции «Арктический часовой», направленной на расширение военного присутствия альянса в высоких широтах. «В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО, – указал Лавров. – Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями».

Москва, Елена Васильева

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