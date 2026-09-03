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В ДФО и Арктике планируется строить современные дата-центры

В дальневосточном федеральном округе и в Арктике планируется строить современные дата-центры, об этом сегодня на выступлении на полях ВЭФ сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, дл развития этого направления РЖД уже попросили протянуть скоростные квантовые коммуникационные сети. Для того, чтобы обеспечить электроснабжение дата-центров в регионах будут развивать электрификацию, в том числе создавать малые АЭС.

Москва, Елена Васильева

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