Путин на ВЭФ: инвестиции в экономику снизились из-за властей

Инвестиции в экономику России в последнее время снизились и на это есть ряд причин, в том числе сознательная политика властей. Об этом на ВЭФ рассказал в ходе своего выступления Владимир Путин. По его словам, реализуются меры для подавления инфляции.

По словам Путина, правительству РФ и Центральному банку в проведении макроэкономической политики в целом пока удается проходить между Сциллой и Харибдой.

«Да, дефицит бюджета есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет», – отметил Путин.

Напомним, что Владимир Путин сегодня выступал на Восточном экономическом форуме. Он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Москва, Елена Васильева

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