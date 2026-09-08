Магазины одежды и обуви перестают быть крупнейшими арендаторами в ТЦ

В Российских ТЦ продолжается перенастройка – магазины одежды и обуви перестали быть крупнейшей категорией арендаторов. В первом полугодии их доля в новых торговых центрах кратилась до 13% против 22% за тот же период 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные консалтинговой компании CMWP.

При этом доля развлекательных форматов за год увеличилась вдвое – до 14%.

Изменения происходят на фоне замедления потребительского спроса и снижения активности fashion-ритейлеров. Девелоперы все чаще отводят площади операторам досуга, фуд-холлам и другим форматам, которые могут привлекать посетителей и дольше удерживать их в торговых центрах, уточняет «Бизнес ФМ».

Москва, Елена Васильева

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