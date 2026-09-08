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Депутат Госдумы предложил субсидировать газовое оборудование для машин

Россия переживает вторую волну бензинового кризиса. Напомним, что первая накрыла страну в начале лета и расходилась кругами по регионам до середины июля.
Вторая волна была более сильной и началась в августе. В некоторых территориях бензин стал таким дефицитом, что за ним приходилось стоять в километровых и многочасовых очередях. Особенно сложно было перед 1 сентября – вернувшиеся из отпусков люди поводили время на заправках, чтоб потом иметь возможность развозить детей в школы, детсады, секции, самим попадать на работу и т.д.

Несмотря на прилагаемые усилия, пока ситуация с доступностью топлива остается сложной. Будет ли третья волна и последующие – прогнозировать сложно. Президент Владимир Путин, признавая дефицит на внутреннем рынке, предложил готовиться по всему, в том числе и к плохим сценариям на зиму.

На фоне топливного кризиса высказываются многие эксперты, предлагаются разные решения. В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России», зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев предложил разработать специальную программу по газификации личного транспорта.

«Начался учебный год, в семьях значительно возразла финансовая нагрузка, поскольку детей нужно каждый день возить в школу, детский сад, на секции и кружки, а затем забирать. Особенно это касается малых городов и сел, где общественный транспорт либо не ходит вообще, либо ходит редко.

Я предлагаю разработать государственную программу по субсидированию установки на автомобили газового оборудования для семей с детьми. Газ в среднем в два, два с половиной раза дешевле бензина, а значит, такая мера позволит семье ощутимо экономить каждый месяц.

Субсидия может компенсировать семье часть затрат на установку газобаллонного оборудования, а для многодетных семей, семей с детьми‑инвалидами, одиноких родителей и семей участников специальной военной операции – предусмотреть повышенный размер выплаты либо полное покрытие расходов.

Важно, чтобы программа была адресной и прозрачной: заявление должно подаваться просто, например через портал госуслуг, а установка производиться только в сертифицированных центрах – это гарантия безопасности и целевого использования средств. Такой подход позволит не просто точечно поддержать отдельные семьи, а создать системный механизм, который снизит социальную напряжённость, облегчит финансовую нагрузку на родителей и в конечном счёте поможет обеспечить доступность учебного процесса для наших детей.

Дополнительным результатом станет поддержка отечественной индустрии газового оборудования и создание новых рабочих мест, а также положительный экологический эффект, ведь газ горит чище бензина. При запуске механизма и его успешной реализации возможно снижение цены на топливо», – пояснил Юрий Григорьев.

Москва, Елена Васильева

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