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На Дальнем Востоке зафиксированы две попытки срыва выборов через проблемы со связью

На Дальнем Востоке дважды выходили из строя 19 сентября магистральные волоконно-оптические линии связи, сообщает пресс-служба Ростелекома. Глава компании Михаил Осеевский назвал произошедшее организованной диверсией, целью которой является попытка срыва выборов. Напомним, что в России с 18 по 20 сентября идут выборы депутатов Госдумы.

По данным «Ростелекома», около 15:00 по местному времени произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области из-за спиливания опоры. Спустя примерно два часа специалисты обнаружили, что кабель между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае перерублен в нескольких местах.

Из-за нарушения работы ВОЛС кратковременно снизилось качество услуг доступа в Интернет в Магаданской, Сахалинской областях, Камчатском крае, частично в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Соединение восстановили через час благодаря резервным каналам.

«Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсию. Как и все другие попытки, эта оказалась безуспешной»,– заявил господин Осеевский. Министерство связи и цифрового развития также отмечает, что голосование продолжается штатно, отмечает газета «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

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