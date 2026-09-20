Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву – Собянин

Силы ВПО и РЭБ отразили самую массированную атаку вражеских беспилотников на Москву. Об этом сообщил в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. «Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлёте к Москве. Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу», – отметил Сергей Собянин. Тем не менее, по его словам, несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет.

«Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось», – добавил Собянин.

Москва, Елена Васильева

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