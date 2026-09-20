Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 55 процентов

Явка на выборах в Госдуму в 18.00 по мск составила 55,08 процента. Эти данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Как ранее отмечали в ЦИК, очная явка избирателей в 2026 оказалась выше соответсвующего показателя прошлых парламентских выборов. В 2021 году была зафиксирована явка в 51,72 процента.

Согласно информации по ДЭГ, «электронная» явка по стране достигла 90 процентов.

Напомним, в России три дня шло голосование по выборам депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные выборы.

Москва, Елена Васильева

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