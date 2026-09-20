Явка на выборы депутатов Госдумы России достигла 56,66 процента

Появились данные по явке на выборах депутатов Госдумы на 20.00 по мск. Как сообщает ЦИК, показатель достиг 56,66 процента.

На данный момент все участки, работающие по московскому времени, закрыты. Голосование заканчивается в Калининграде.

Избирательные комиссии ведут работу с бюллетенями, начался подсчет голосов.

Напомним, 3 дня в России шли выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные кампании.

Москва, Елена Васильева

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