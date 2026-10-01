В системе ПВО России появился дополнительный эшелон для прикрытия предельно малых высот. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

Он пояснил, что для защиты объектов тыла от атак беспилотников в состав соединений войсковой ПВО включили подразделения противодействия беспилотникам. «Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах», – добавил главком (цитата по «Коммерсанту»).

Мордвичев отметил, что использование комплекса различных средств ПВО позволяет поражать «все средства воздушного нападения противника», включая тактические и крылатые ракеты, снаряды РСЗО и БПЛА различных типов.

Напомним, что сегодня в России отметается День сухопутных войск. Владимир Путин в своем поздравлении, в частности, отметил: «Сегодня ратные, патриотические традиции предшественников, ветеранов служат достойным примером для нынешнего поколения военнослужащих Сухопутных войск, помогают с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, на других стратегических направлениях».

Москва, Елена Васильева

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