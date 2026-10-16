Путин: безопасность приграничных территорий не станет вопросом переговоров с Украиной

Москва (Новый День, Елена Васильева)– Владимир Путин провел совещание в пункте управления Объединенной группировки войск.

«Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И сделать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – сообщил Владимир Путин (цитата по РИА «Новости»).

Как доложили президенту командующие, группировка «Восток» создает зону безопасности в Днепропетровской области, тем временем «Север» расширяет ее в Харьковской и Сумской.

Так, в Харьковской области глубину этой полосы уже удалось увеличить до 30 километров. В окружение там попала группировка ВСУ в составе десяти батальонов.

«Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области», – доложил, в свою очередь, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов (цитата по РИА «Новости»).

Основные же усилия, по его словам, сосредоточены на освобождении Донбасса, где войска группировки «Центр» освободили Доброполье – один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении. Кроме того, за последние три дня под контроль российских войск перешла Сергеевка. Тем временем штурмовые подразделения «Центра» развивают наступление в направлении Александровки, также освобождено Первомайское. А передовые группы уже вошли в Белозерское, где ведут уличные бои. Продолжаются бои в Запорожской области.