Черногория с 1 ноября вводит визы для русских

Черногория с 1 ноября 2026 года вводит визы для россиян. Об этом ТАСС сообщил российский посол в республике Александр Лукашик.

«С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», – пояснил дипломат.

Соглашение об условиях взаимных поездок граждан двух стран было подписано правительствами России и Черногории в сентябре 2008 года. В конце июля 2026 года черногорские власти приняли решение об отмене безвизового режима для граждан РФ и Белоруссии. Это необходимо для того, чтобы страна могла вступить в Евросоюз в 2028 году, поясняет ТАСС.

Москва, Елена Васильева

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