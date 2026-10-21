Ушаков: Путин согласился возобновить трехсторонние переговоры по конфликту на Украине

Президент России согласился возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, позиция России была сегодня доведена до спецпрсланника США Стива Уиткоффа. Переговоры в Санкт-Петербурге шли три часа. Как сообщил Юрий Ушаков, новый раунд встречи по урегулированию конфликта в формате «Россия – Украина – США» возможно провести в десятых числах ноября.

Напомним, что переговоры планировалось возобновить после выборов в Госдуму, однако Украина сорвала процесс ударами по России, где погибли люди, пояснил Ушаков.

Как ранее сообщал «Новый День», спецпосланник президента США сегодня прилетал в Санкт-Петербург. Встреча с Владимиром Путиным приходила в Константантиновском дворце. Она продлилась три часа. Потом Уиткофф улетел обратно в Осло: там он доведет до украинской и европейской сторон итоги своего визита в Россию.

Москва, Елена Васильева

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