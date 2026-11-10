Первый день переговоров в Абу-Даби закончен. Завтра будет второй

10 ноября во второй половине дня в Абу-Даби завершился первый день переговоров между делегациями России, США и Украины. Встреча продолжалась почти пять часов с учетом перерыва, отмечает ТАСС.
Представители России и Украины общались на переговорах на русском языке, добавляет RT. Консультации начались около 11:15 мск. Примерно через два часа после начала переговоров участники сделали 40-минутную паузу, после чего обсуждения возобновились.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Основная тема консультаций – гарантии безопасности.
11 ноября стороны проведут второй раунд переговоров.
Как отмечают политологи, несмотря на некоторый ажиотаж вокруг встречи в Абу-Даби, ждать от их итогов чего-то прорывного не стоит, поскольку большие договоренности заключаются на гораздо более высоком уровне.
Как ранее сообщал президент Белоруссии Александр Лукашенко, украинский конфликт близок к финалу, поскольку все от него уже устали.
Владимир Мединский, предваряя нынешние переговоры, отметил, что они, безусловно, будут способствовать приближению финала конфликта на Украине.
Абу-Даби, Елена Васильева
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