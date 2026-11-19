Завершился трехсторонний саммит президента России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпиня и президента США Дональда Трампа. Как сообщают СМИ Китая, общение продолжалось полтора часа. Большая часть встречи прошла в закрытом формате.

Перед началом переговоров лидеры выступили со вступительными речами, заявив, что, среди прочих тем, они обсудят ядерное разоружение, урегулирование конфликта на Украине, мировую безопасность, энергетические вопросы и т.д.

Участники саммита подчеркнули необходимость взаимодействия между тремя ведущими ядерными державами.

СМи с места сообщают, что Путин и Трамп уже покинули площадку проведения переговоров. Си Цзиньпин лично проводил Путина до машины. Трамп покинул саммит и уехал в аэропорт на несколько минут раньше.

Общих устных заявлений для сотрудников СМИ по итогам завершившейся трехсторонней встречи на саммите АТЭС лидеры России, США и Китая не делали.

Москва, Елена Васильева

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