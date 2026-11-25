Чукотка лидирует в рейтинге регионов с самой высокой социальной пенсией

Чукотка возглавила рейтинг регионов России с самым высоким показателем среднего размера социальной пенсии. Выплата превышает 28,1 тыс. руб., сообщает РИА «Новости». В топ также попали Магаданская область (25,6 тыс. руб.) и Камчатский край (25,4 тыс. руб.).

По данным агентства, в топ-10 по размеру выплат также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (23,4 тыс. руб.), Сахалинская область (22,6 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (22,1 тыс. руб.), Мурманская область (21,8 тыс. руб.), Якутия (21,7 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (20,8 тыс. руб.) и Тюменская область (20,7 тыс. руб.).

Наименьший средний размер социальных пенсий получают в Крыму (14,3 тыс. руб.), Пензенской области (14,3 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (14,37 тыс. руб.), Брянской области (14,4 тыс. руб.) и Чувашии (14,5 тыс. руб.). На 1 октября в среднем по стране показатель составил 16 568 руб.

Социальная пенсия положена гражданам, проживающим в России и не имеющим права на страховую пенсию из-за отсутствия нужного трудового стажа или пенсионных баллов.

Москва, Елена Васильева

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